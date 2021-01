Quinté+ du mercredi 6 janvier 2021 à Pau : les pronostics

publié le 05/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 6 janvier 2021 à Pau, le Prix Pierre Estrem Rey. Départ à 13h50. 14 partants (le 6 Dylidancer et le 9 La Barakas sont non partants). Haies. Handicap. 3.800 mètres. Chevaux de 6 ans et plus. L'obstacle est une discipline qui va mal, pour diverses raisons. Les débats sur le bien-être animal n'arrangent pas les choses, pas plus que le niveau des courses désormais proposées aux parieurs.

Ce quinté en est un cruel exemple. La course est de mauvaise facture et les chevaux en lice sont inconnus du turfiste moyen : les enjeux risquent de s'en ressentir, de quoi enfoncer un peu plus cette belle discipline dans une crise dont elle ne pourrait jamais se relever. Comme le parieur, le pronostiqueur subit, en silence. Nous faisons, pour nous tirer de l'ornière sur ce coup-là, confiance au 4 Altus, en pleine forme et dont il faut se souvenir qu'il avait bien fait dans un quinté à Auteuil il y a... 22 mois.

Les deux chevaux du haut de tableau méritent crédit, le 1 Magistador et le 2 Zoffany Bay, associée cependant à une "jockette" qui n'a encore jamais réussi dans la catégorie. Si elle était revenue au mieux, le 10 Beauté Promise serait déclassée dans cette épreuve. Arnaud Chaillé-Chaillé, qui s'est particulièrement occupé de sa jument, est loin d'être négatif d'ailleurs. Il suffit d'y croire.

Les pronostics :

4. Altus

1. Magistador

10. Beauté Promise

12. Falkaleo

2. Zoffany Bay

5. Habibi Linn

15. Fier Comme Artaban

La dernière minute :

10. Beauté Promise

Résultats du lundi 4 janvier :

Le favori de RTL a été battu de peu, par... la dernière minute. La sélection indique le quarté.