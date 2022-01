Quinté+ du mercredi 5 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 5 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Limours. Départ à 13h55. 14 partants (le 8 Elfe Atout et le 15 Enième Chance sont non partants). Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'Autostart. Trotteurs de 8 et 9 ans.

Ce n'est pas le quinté de l'année bien sûr, mais on y trouvera des appuis sûrs en apparence, ce qui est le cas du 3 Eva de Guérinière, qui en appelle de sa récente quatrième place dans une compétition dont elle était la grande favorite, ou encore notre dernière minute, le 2 Éclat de Noix, qui trouve là l'un de ses meilleurs engagements de sa carrière, à seulement 10 euros du plafond des gains.

Ensuite, confiance à la première ligne, avec le 7 Eveil du Lupin et quelques autres.

Au second rideau, on peut cependant s'intéresser au cas du 11 Espoir du Noyer, qui fera le petit parcours pour bien finir et enlever ici un bel accessit à forte cote.

Les pronostics :

3. Eva de Guérinière

2. Éclat de Noix

7. Eveil du Lupin

1. Elixir de Crennes

13. Émeraude de Bais

5. Duc de la Mortrie

11. Espoir du Noyer

La dernière minute :

2. Éclat de Noix

Résultats du lundi 3 janvier à Pau :

Nul.