Quinté+ du mercredi 4 août 2021 à Enghien en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du mercredi 4 août à Enghieb, le Prix du Parc des Princes. Départ à 20h15. 13 Partants. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. 6 à 10 ans.

Malgré leur situation en deuxième ligne derrière la voiture, le 11 Euro du Chêne, en forme euphorique actuellement, et le 12 Copsi, lui aussi en très belle condition et adepte des parcours de vitesse, semblent présenter les meilleures garanties.

Ensuite, tentons de placer un outsider, le 8 Charme de Star, dont la récente sortie fut meilleure que ne l'indique le classement, lui qui retrouve un tracé réduit qui pourrait lui convenir davantage. Parmi les éléments de classe du lot, le 2 Equinoxe Jiel est une absolue priorité. S'il peut prendre la tête, il est tout à fait capable de s'imposer.

Entre autres prétendants aux places, le 9 Dénicheur du Vif et le 10 Cesario Bello, tous deux en deuxième ligne, mais en dedans, ont un bon rôle à jouer, à l'image du 13 Elite de Jiel, qui a montré récemment, en restant "sage comme une image", qu'elle avait les moyens de rivaliser en pareille compagnie.

Les pronostics :

11. Euro du Chêne

12. Copsi

8. Charme de Star

2. Equinoxe Jiel

9. Dénicheur du Vif

10. Cesario Bello

13. Elite de Jiel

La dernière minute :

8. Charme de Star



Résultats du lundi 2 août à Dieppe :

Le 13 Kendy Time est venu à bout après lutte du favori, le 1 Brok, et du 3 Vadaliya, qui ont longtemps fait illusion. Notre dernière minute, le 15 Gancourt, a été déclaré non partant de dernière minute pour ne pas avoir voulu pénétrer dans sa stalle. Le 10 Madison Avenue et sa compagne de boxes, le 8 High Lady ont complété l'arrivée, dans cet ordre.