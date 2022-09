Quinté+ du mercredi 31 août 2022 à Compiègne : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 31 août 2022 à Compiègne, le Prix des Hauts-de-France. Départ à 13h50. 15 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Pur-sang de 4 ans et plus. Le 9 est non partant. Il fallait jouer le 3, le 2, le 10, 16 et le 4.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Direction l'hippodrome du Putois, avec une énigme soluble, si nos favoris daignent tenir leur rang. Même s'il vient de décevoir, le 3 The Charmer a montré de belles choses au premier semestre, qui lui confèrent une belle chance ici, d'autant que correctement servi par le tirage au sort, il pourra être monté près de la tête.

Le 14 Tantpispoureux cherche lui aussi une victoire à ce niveau depuis un long moment. Lauréat pour sa seule tentative sur cette piste, il aura également ses supporters... ce qui vaut également pour notre dernière minute, le 13 Goldino Bello. Lui dispute son 13e Quinté, sans jamais en avoir gagné aucun. Ses débuts sur cette piste, où être monté de l'avant reste un avantage, peuvent lui permettre de briser la glace.

On retient également deux bons outsiders présentés par Jane Soubagné, le 5 Ascot Angel et le 16 Trobreizh, qui défendent eux aussi une belle chance, c'est dire...

Les pronostics :

3. The Charmer

14. Tantpispoureux

13. Goldino Bello

10. Ommeel

5. Ascot Angel

16. Trobreizh

7. Royal Robbins

La dernière minute :

13. Goldino Bello

Résultats du lundi 29 août à Vincennes :

Le favori de RTL a été disqualifié au départ, la dernière minute grevant elle aussi l'essentiel de ses chances dans les premiers mètres pour finir 7e...

