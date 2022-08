Loto : les résultats du mercredi 24 août 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 24 août est le suivant : 22 - 27 - 36 - 39 - 42, avec le 10 en numéro chance. La cagnotte du Loto qui s'élevait à 12 millions d'euros n'a pas été remportée. Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance.

Un joueur a trouvé les cinq bons numéros et a remporté 209.971,10 euros. 19 joueurs ont réussi à trouver quatre bons numéros et le numéro chance et décrochent 2.697,30 euros. Enfin, 346 joueurs ont gagné 534.20 euros grâce à leurs quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 1 - 4 - 10 - 26 33

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : F 0841 4513 - F 7907 8956

H 5387 5970 - H 9289 6685 - I 0550 7204 - L 6735 8695 - M 6681 4799 - N 3358 8409

S 9530 5347 - V 3592 5261.

Prochain rendez-vous avec le Loto, le samedi 27 août, avec un Loto où 13 millions d'euros seront à gagner.

