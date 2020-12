Quinté+ du mercredi 30 décembre 2020 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 29/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 30 décembre 2020 à Cagnes-Sur-Mer, le Prix de la Picardie. Départ à 13h50. 15 partants (le 15 SHAMROCK ROVER est non partant). Haies - Handicap - 4.000 mètres - Chevaux de 4 ans et plus.

On prend les mêmes et on recommence... Faut-il faire confiance à la ligne du 14 décembre, où aucun parieur n'avait trouvé l'ordre du quinté, ni la bonne combinaison du Multi4. À l'évidence oui, mais en rachetant le 8 Pascasha d'Or, favori ce jour-là... et décevant onzième. Car il a la pointure et part de nouveau avec la confiance de son entraîneur. Il vaut mieux que la piètre copie qu'il vient de rendre, souhaitons de le vérifier enfin

En bas de tableau, nous aimons beaucoup le 16 Measure of a Day, qui vient de très bien se comporter sur ce parcours et aborde ce handicap avec le plus petit poids de l'épreuve.

En haut de tableau, le 1 My Maj et le 2 Celtior peuvent donner des cours à tous leurs rivaux du jour, tant leur expérience et leur aptitude au parcours sont choses sûres.

Estimé, le 5 December est notre dernière minute. Passé des boxes de Donatien Sourdeau de Beauregard à ceux de Mickaël Seror, dans le but de faire ce meeting cagnois, il s'est remarquablement comporté dans la course de référence et devrait sauf incident confirmer ici.

Les pronostics :

8. Pascasha d'Or

5. December

16. Measure of a Day

7. Bric

1. Mu Maj

6. Intrinseque

2. Celtior

La dernière minute :

5. December

Résultats du lundi 28 décembre

Sixième, le Favori de RTL n'a pas été monté au mieux de ses intérêts, la Dernière Minute terminant septième juste derrière lui. Course d'outsiders, dans laquelle la Sélection indique le Tiercé.