Quinté+ du mardi 29 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 28/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 29 décembre 2020 à Deauville, le Prix Craon. Départ à 13h50. 16 partants. Trot Attelé. Course européenne - 2.700 mètres, grande piste - Trotteurs de 6 à 10 ans.

Enfin un quinté dont on comprend la langue ! Suite à la démonstration qu'il vient de faire à ce niveau, il nous semble difficilement possible de ne pas mettre en tête le 6 Ciel d'Azur, qui est en forme, en retard de gains et qui dépend d'une écurie en train de trouver son rythme de croisière dans ce meeting.

Cela dit, et parce qu'il monte en priorité pour Fabrice Souloy, Franck Nivard lui a préféré notre dernière minute, le 1 Martin de Bos, qui reste sur une deuxième place dans cette catégorie. Le 2sur4 s'impose !

Ensuite, c'est ouvert. Le 4 Whola Lotta Love fait toutes ses courses et dépend lui aussi d'un effectif qui monte en puissance. Le 16 Docteur d'Érable pose question, sa forme restant sujette à caution mais l'engagement étant providentiel. Nous l'avons retenu.

Quant au 15 Baccarat de Niro, il n'existe pas de contre-indication à la confirmation de sa quatrième place du 22 décembre sur plus long. Il est même mieux engagé ici...

Les pronostics :

6. Ciel d'Azur

4. Whole Lotta Love

16. Docteur d'Érable

1. Elu de Dompierre

2. Echo de Chanlecy

15. Baccarat de Niro

La dernière minute :

12. Martin de Bos

Résultats du dimanche 27 décembre

Le Favori de RTL s'est imposé. La Dernière Minute ne s'est pas transcendée pour intégrer le quinté. Dommage !