Quinté+ du mercredi 25 novembre 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 24/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 25 novembre 2020 à Deauville, le Prix Lyphard. Départ à 13h50. 14 partants. Listed-Race. Plat. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus.

France Galop méconnaît sa clientèle turfiste à un point tel qu'il ne faut guère être surpris du choix du Quinté+ du jour, associé à une course principale dont beaucoup des protagonistes sont inconnus du parieur moyen, ce qui n'était pas le cas du handicap du jour. Bref ! Vous découvrirez ici notre favorite, le 13 Romanciere, qui n'a connu qu'une seule fois le succès, le jour de ses débuts sur le mile de Longchamp.

Pour le reste, ce furent beaucoup d'accessits, dont un dans un groupe I, une troisième place à distance des deux premières. Elle débute sur le sable, trouve en apparence un lot à sa mesure et est entraînée par André Fabre, le maître du galop français. Cela doit pouvoir suffire, non ? Opposons-lui directement le 11 Villa Rosa, qui n'est pas parvenue à briller cette année. Son papier faisant foi de ses capacités à ce niveau, il faut la retenir.

Notre dernière minute dépend d'une écurie en forme

Notre dernière minute, le 5 Apollo Flight, dépend d'une écurie en pleine forme actuellement. Ce cheval de gros handicap n'y arrivant pas dans cette catégorie, son entourage tente l'aventure au niveau supérieur, où, paradoxalement, il a peut-être plus de chances de faire parler de lui. Son expérience du sable, de la distance et de ce parcours, le lui autorise, en tout cas. Attention, chez les outsiders, au 8 Sky Power et au 6 Ignacius Reilly.

Les pronostics :

13. Romanciere

11. Villa Rosa

5. Apollo Flight

8. Sky Power

7. Charlesquint

6. Ignacius Reilly

4. Harmless

2. Bugle Major



La dernière minute :

5. Apollo Flight