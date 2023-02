Loto : les résultats du lundi 20 février 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 20 février est le suivant : 16 - 22 - 35 - 41 - 43 avec le 7 en numéro chance.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Un joueur a réussi à deviner les cinq bons numéros. Il remporte 120.685,50 euros. 43 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 685 euros. Enfin, 250Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 424,90 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : F 1716 8550, G 1922 8581, K 2315 2352, L 0073 7846, N 1595 9478, O 4516 6253, P 5048 3359, Q 1758 1432, Q 4281 9486, R 9817 0561.

Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 22 février, avec une cagnotte de 3 millions d'euros mise en jeu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info