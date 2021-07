Quinté+ du mercredi 21 juillet 2021 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du mercredi 21 juillet 2021 à Vichy, le Prix Impératrice Eugénie. Départ à 20h15. 16 partants. Plat. 2.400 mètres. Chevaux de 3 ans.

Pris en note à l'occasion de ses deux seules sorties à ce niveau, le 5 Îlot Secret pourra profiter de la longue ligne droite vichyssoise pour placer son habituelle accélération finale. Il constitue un favori tout indiqué. Le 14 Garrick Harmony semble, quant à lui, aborder son premier handicap à une valeur très correcte, compte tenu de ses lignes comparées avec ses adversaires de ce mercredi.

C'est un outsider séduisant que nous plaçons très haut dans notre sélection. Parmi les autres priorités de ce Quinté, le 8 Freedom, entraînée par André Fabre, mérite aussi un certain crédit, s'étant montrée irréprochable depuis le début de la saison, et toujours dans des épreuves de bonne facture.

N'oublions ensuite pas le 2 Coobird, qui a croisé le fer avec d'excellents poulains au printemps sans démériter, le 16 Valour, dont la situation pondérale semble très cohérente en rapport à son dernier succès, le 3 Ici Vindecy, qui vient de montrer l'étendue de ses talents à Parilly, et le 7 Fernoboy, qui a laissé entrevoir de belles possibilités à l'occasion de ses premiers pas pour l'écurie Prod'homme.

Les pronostics :

5. Îlot Secret

14. Garrick Harmony

8. Freedom

2. Coobird

16. Valour

3. Ici Vindecy

7. Fernoboy

La dernière minute :

2. Coobird



Résultats du lundi 19 Juillet à Cagnes-sur-Mer :

Le 12 Brindor a crée une grosse surprise en enlevant cet évènement cagnois à plus de 50/1 et quasiment de bout en bout. Le 7 Dimmidisia s'est classée deuxième, devant le 11 Davina du Capre, notre dernière minute, le 6 Djembe d'orgeres, et le 5 Dolina des Plaines.