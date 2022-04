Quinté+ du mercredi 20 avril 2022 à Cordemais : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 20 avril 2022 à Cordemais (Loire-Atlantique), le Prix de la Ville de Cordemais. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.825 mètres. Corde à gauche. Trotteurs de 6 à 10 ans. Il fallait jouer le 2, le 12, le 8, le 6 et le 1.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Étonnamment, sur ce petit anneau, il est aisé de rendre la distance, ce qui est de bon augure pour notre favori, le 16 Fragonard Delo, qui trouve ici un excellent engagement. Notons toutefois que Franck Nivard lui préfère Gitano Jack, qui reste ferré et que nous n'avons pas retenu. Tout le monde peut se tromper, non ?

Notre dernière minute, le 9 Garibaldi, est un trotteur à tout le moins tardif, puisqu'il dispute ici la seizième course de sa carrière. Une gageure, à l'âge de six ans. Il devrait bien se comporter, après une course de rentrée dans les jambes.

Impossible de faire enfin sans les trois trotteurs présentés par Pierre-Louis Desaunette, le 3 Fan de Vincennes, le 6 Fashion Touch et le 13 Gamble River. Pour avoir des caractéristiques différentes, il n'en ont pas moins une chance équivalente d'entrer dans le Quinté. Nous les avons retenus tous les trois.





Les pronostics :

16. Fragonard Delo

9. Garibaldi

12. Éternelle Delo

6. Fashion Touch

8. Golden Visais

3. Fan de Vincennes

13. Gamble River



La dernière minute :

9. Garibaldi

Résultats du lundi 18 avril à Saint-Cloud :

2e, notre favori a bien tenu sa partie, au contraire de la dernière minute.