Quinté+ du mercredi 2 février 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 2 février 2022 à Vincennes, le Prix de Chambéry. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 6 ans. Seulement cinq trotteurs français au départ, les autres venant d'Italie et de Scandinavie, et débutant pour certains sur notre sol : autrement dit, il va falloir être très inspiré pour toucher.

Confiance toutefois au plus riche de la course, le 16 Ginko du Roussoir, qui pour être plus performant à main droite, a déjà gagné à Vincennes. Vu la qualité de l'engagement et celle de son driver, c'est une première chance, tout comme peut l'être le 15 Gims du Plessis, en pleine forme.

Notre dernière minute, le 10 Mister Donald, est l'un des deux "Goop" au départ, et le préféré du champion suédois. Venant d'être disqualifié au trot monté, il a couru des courses plus relevées dans son pays et peut se révéler ici. Des trois Souloy, nous n'avons retenu que le 4 Adam Kirby Col, qui ne sera pas le plus joué de ce trio, mais qui aura l'avantage d'évoluer pieds nus.

Les pronostics :

16. Ginko du Roussoir

15. Gims du Plessis

14. M.T. Oscar

10. Mister Donald

12. Jason Dragon

8. Ecco C N

4. Adam Kirby Col

La dernière minute :

10. Mister Donald

Résultats du lundi 31 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL s'était manifestement mis aux abonnés absents. La dernière minute est 4e.