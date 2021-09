Quinté+ du mercredi 15 septembre 2021 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 15 septembre 2021 à Compiègne, le Prix de la Plaine du Putois. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.400 mètres. Purs-sangs de 3 ans. Énigme difficile une fois de plus, la courte distance n'arrangeant pas nos affaires. En clair, il faut donner la priorité aux chevaux allant devant plutôt qu'à ceux qui attendent.

Cela dit, nous renouvelons notre confiance au 12 Romanosa, dont il faut bien avouer que nous attendions beaucoup mieux dans le quinté du 17 août à Deauville (5e seulement). Considérant qu'elle sera plus tranchante sur ce parcours avec tournant, elle devrait progresser sur cette sortie.

Notre dernière minute, le 2 Kaviare, mérite crédit au vu de sa forme et de la qualité qui est la sienne. Comme elle porte très bien le poids, elle peut même viser la victoire. Dépendant d'André Fabre, le 11 Kaliska ne sera pas laissée pour compte. Chez les outsiders, les deux pensionnaires d'Henri-Alex Pantall (le 5 et le 14) peuvent fournir une base spéculative au quinté. On aime également le 16 Zaire, auquel une piste assouplie pourrait donner des ailes.

Les pronostics :

12. Romanosa

5. Maria Amalia

2. Kaviare

16. Zaire

11. Kaliska

14. Acclam

13. My Kurkum

La dernière minute :

2. Kaviare

Résultats du 13 septembre à Beaumont-de-Lomagne :

Le Favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, la sélection indique le Tiercé.