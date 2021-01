Quinté+ du mercredi 13 janvier 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 12/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 13 janvier 2021 à Chantilly, le Prix de la Maison de Sylvie. Départ à 13h50. Handicap. Plat. 1.300 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Les parieurs risquent eux aussi de se retrouver sur le sable à l'issue de ce nouveau quinté de galop, où il ne faut avoir peur ni des gros outsiders, ni de faire l'impasse sur de chauds favoris pour espérer toucher.

Notre favori, le 2 Forza Capitano, n'est pas celui de tout le monde. Il vient de refaire surface à l'issue d'une longue période de disette et retrouve un parcours où il s'est produit deux fois, y engrangeant une victoire et un accessit. Attention également au 9 Mubaalegh, qui eut un temps des visées classiques. À ce niveau et à cette valeur, il peut en surprendre plus d'un.

Deux bons outsiders

Décevant en dernier lieu, le 6 Mille Sabords sera muni d'œillères australiennes pour la première fois, histoire de le (re)motiver. Il peut faire mouche. Le 8 Bakoel Koffie n'en finit pas de chercher sa course. Tous deux sont de bons outsiders.

En bas de tableau, c'est la grosse chaleur chez Stéphane Wattel et son Magic Vati (le 15). Récent 3e à ce niveau, tout près du lauréat, il peut viser ici une première victoire dans un quinté. Il en a largement la pointure : c'est notre dernière minute.

Les pronostics :

2. Forza Capitano

9. Mubaalegh

15. Magic Vati

3. Rimini

6. Mille Sabords

8. Bakoel Koffie

4. Baileys Blues

La dernière minute :

15. Magic Vati

Résultats du lundi 11 janvier :

La favorite de RTL a gagné, la dernière minute se classe 4e. La sélection indique le quarté.