Quinté+ du mercredi 12 mai 2021 à Compiègne : les pronostics

publié le 11/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 12 mai 2021 à Compiègne, le Prix de l'Oise. Départ à 13h50. 15 partantes (le 7 Bernie's Star est non partante). Handicap. Plat. 1.800 mètres. Juments de 4 ans et plus.

Opposant les seules femelles sur une distance intermédiaire et dans un terrain sans doute souple, ce Prix de l'Oise n'a rien d'une promenade de santé pour le parieur.

Nous avons fait confiance ici au 3 Jamilya, qui dispute son premier handicap à un poids très correct. Associée à Stéphane Pasquier, recordman des succès dans les quintés, elle nous semble être une base plus que fiable.

Nous avons également retenu les deux pensionnaires de Francis Graffard, le 2 Perle d'Ivoire et le 11 Tarida. Quant au 8 Aquitaine, elle fait sa rentrée, mais avec Christophe Soumillon sur le dos. Elle possède en outre des lignes lui conférant une belle chance dans ce lot.

Notre dernière minute, le 6 Papua, cherche sa course et aurait pu la trouver ici si le terrain s'était franchement alourdi. Or, ce ne sera pas le cas en principe, mais sa forme recommande de la garder en bon rang.

Les pronostics :

3. Jamilya

8. Aquitaine

2. Perle d'Ivoire

11. Tarida

6. Papua

16. Astrologia

13. Infinite Passion

La dernière minute :

6. Papua

Résultats du lundi 10 mai à Saint-Cloud :

La dernière minute a gagné. La favorite, 7e, a craqué après avoir mené toute la course.