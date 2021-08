Quinté du Mercredi 11 Août 2021 en nocturne à Saint-Malo : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 11 août 2021 en nocturne à Saint-Malo, 9e Étape du Grand National du Trot. Départ 20h15. 16 partants. Trot attelé. 2.950 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Le Tour de France des Trotteurs poursuit son déroulé, avec, déjà, la neuvième étape organisée sur l'hippodrome de Saint-Malo, qui se négocie corde à droite. Notre favorite, le 8. Flèche du Yucca, est une jument de très grande classe venant de faire forte impression à Cabourg, où elle a été disqualifiée. Dans ce lot, et même si elle reste ferrée, elle a la qualité requise pour s'illustrer.

Sur sa route, deux vainqueurs d'étape, le 12. Fire Cracker, qui sera contraint à la course d'attente, et le 7. Crack Money, le Maillot jaune, capable d'un coup d'éclat même s'il n'est pas totalement déferré.

Notre dernière minute, le 1. Goût Baroque, est à la fois le plus jeune et le moins riche de cette étape. N'ayant pour le moment couru qu'une seule fois à main droite, il n'en demeure pas moins l'un des meilleurs éléments de sa génération, ce qu'il ne se privera pas de rappeler à ses aînés ici...



Les pronostics :

8. Flèche du Yucca

12. Fire Cracker

1. Goût Baroque

15. Bugsy Malone

7. Crack Money

2. Enzo d'Essarts

9. Digne et Droit

La dernière minute :

1. Goût Baroque



Résultats du lundi 9 août à Clairefontaine :

Résultats mardi 10 août à Deauville : Victoire du 4. Roderick devant le 9. Goldino Bello et le 6. Stanzo qui a du batailler jusqu'au bout pour garder sa place. Le 13. Walec et le 8. Saga Timgad complètent le top 5.