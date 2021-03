publié le 09/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 10 mars 2021 à Reims, la 1re étape du Grand National du Trot Paris-Turf. Départ à 13h55. 16 partant. Course nationale. Groupe III. Trot attelé. 2.550 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans. Première manche du Tour de France des Trotteurs 2021, cette étape rémoise devrait faire la part belle aux concurrents du premier échelon, profil de piste oblige.

Parmi ceux-ci, le 3 Cristal du Perche devrait apprécier ce tracé et faire sa course. Il est notre favori, devant le 8 Carioca, qui hérite pourtant d'un engagement avantageux, ou encore notre dernière minute, le 5 Deganawidah. Ce dernier dépend d'un entraîneur qui sait préparer ses objectifs, et celui-ci en est un beau pour son cheval, associé à un driver qui le connaît sur le bout des doigts.

Au second poteau, on trouve le 14 Elvis du Vallon, qui va bien courir. Base du quinté, il devra cependant compter sur un parcours sur mesure pour s'illustrer. Quant au 10 Douceur du Chêne, elle est tout simplement l'une des meilleures finisseuses du peloton et peut donc viser une place dans la bonne combinaison du quinté.





Les pronostics :

3. Cristal du Perche

8. Carioca

5. Deganawidah

14. Elvis du Vallon

10. Douceur du Chêne

2. Donuts Deladou

16. Belle Louise Mabon

La dernière minute :

5. Deganawidah

Résultats du lundi 8 mars à Caen :

Le favori de RTL se classe 2e, la dernière minute 3e. La sélection indique le Tiercé.