Quinté+ du mardi 9 mars 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 08/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 9 mars 2021 à Chantilly, le Prix Jocker. Départ à 13h50. 15 partants (le 11 Red Dynamite est non partant). Handicap. Plat. 1.600 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Petite excursion dans l'écrin cantilien, avec un quinté sur le sable.

Notre confiance va tout droit au 2 Rajkumar, dont le seul quinté gagné en 11 tentatives avait pour cadre cette piste particulière. Il rentre certes, avec un mauvais numéro dans les stalles, mais il dépend du tandem Fabre-Boudot. Le 4 Senator Frost vient de décevoir, mais il attendait cet engagement. Avec Stéphane Pasquier, c'est une première chance.

Quant à notre dernière minute, le 1 Sandyssime, il fait sa rentrée avec le top-weight, mais il s'agit d'un pur-sang de classe dépendant d'une écurie en forme. Il peut donc briller d'entrée de jeu. Chez les outsiders, mentionnons la candidature du 6 Zock, auquel on remet les œillères. Il a les moyens de surprendre.





Les pronostics :

2. Rajkumar

1. Sandyssime

4. Senator Frost

12. Dhevanafushi

6. Zock

14. On The Sea

8. Saga Timgad

La dernière minute :

1. Sandyssime

Résultats du dimanche 7 mars à Auteuil :

La dernière minute aurait fait l'arrivée sans une faute dans l'avant-dernier tournant. Le favori de RTL est 2e. La sélection indique le Quarté.