Quinté+ du mardi 9 juin à Nantes : les pronostics pour le Grand Prix Synergie

publié le 08/06/2020 à 15:30

Rendez-vous à Nantes ce mardi 9 juin pour le Grand Prix Synergie, 5e course de la réunion. Départ annoncé à 13h50 avec 14 partants. Handicap. 3.100 mètres. 40.000 euros.

Ce mardi après-midi, on retrouve des spécialistes bien référencés dans les gros handicaps de longue haleine. À l’arrivée de ses trois plus récentes tentatives dans cette catégorie Moonwalk Stp le n°2, associé à Pierre-Boudot qu’il retrouve, vise logiquement cette fois la plus haute marche du podium.

Les pronostics :

2. Moonwalk Step

3. Angelo Dream

5. Vasy Sakhee

4. Valeya

14. Eos Quercus

7. Mortree

10. Classic Pearl

13. L’improviste

La dernière minute :

3. Angelo Dream