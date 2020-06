Quinté+ du jeudi 4 juin à Clairefontaine : les pronostics

publié le 03/06/2020 à 14:33

Le quinté du jeudi 4 juin 2020 aura lieu à l'hippodrome de Deauville-Clairefontaine. À l'occasion du Prix de l'Orangerie, cinquième course de la réunion, 16 concurrents, chevaux de 4 ans et plus, s'élanceront au départ. Handicap (plat), 1.600 mètres de courses, 40.000 euros. Départ à 13h50.

Les pronostics :

7. Qu’ubo

11. Mille Sabords

14 Merci senshi

4. Kylhead

6. Saga Timgad

8. El Manifico

2. Shielding

La dernière minute :

5. Laris