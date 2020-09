Quinté+ du mardi 8 septembre 2020 à Beaumont-de-Lomagne : les pronostics

publié le 07/09/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 8 septembre 2020, le Grand Prix Dynavena Maisagri à Beaumont-de-Lomagne. Départ à 13h50. Trot attelé. 2.250 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans, avec 16 partants.

Avec La Capelle dans l'Aisne, Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, est la plus petite commune de France possédant un hippodrome susceptible d'organiser des Quintés+.

Sur cette petite piste où l'on tourne à droite, les choses ne sont jamais simples. Notre confiance ira toutefois aux concurrents du premier échelon, et en premier lieu au 6 Campione Mio, qui reste sur deux belles performances ici-même.

Impossible de faire sans les candidatures du 7 Démocrate et du 8 Damour Jiel, tous deux en pleine forme et bien engagés dans cette épreuve. Au second poteau, le 14 Défi Pierji et le 15 Brillant Madrik sont les plus recommandables.

Quant à notre dernière minute, le 3 Dorun Beam, il a eu d'antan des ambitions classiques avant une longue traversée du désert. Revenu au mieux, il devrait confirmer sa dernière tentatives dans le sillage de notre favori et, pourquoi pas, disputer la victoire.



Les pronostics :

6. Campione Mio

7. Démocrate

3. Dorun Beam

8. Damour Jiel

14. Défi Pierji

15. Brillant Madrik

4. Climax de Bapre

13. Bloomer



La dernière minute :

3. Dorun Beam