Quinté+ du mardi 8 juin 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 07/06/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 8 juin 2021 à Saint-Cloud, le Prix du Haras de Jardy. Départ à 13h50. 15 partants (le 1 Jackson est non partant). Handicap. Plat. 2.400 mètres. Purs-sangs de 4 ans.

Avec deux courses dans les jambes, et de nouveau muni d'œillères pour l'occasion, le 15 Baden Rocks a manifestement les moyens de remplir victorieusement ce bel engagement.

Toutefois, la course s'annonce très ouverte, le 2 Kourking, qui est à Saint-Cloud comme chez lui, et le 5 Shamsabad, qui cherche sa course depuis quelques semaines, étant également de sérieuses possibilités pour la victoire.

Notre dernière minute, le 12 Woot City, vient de crever l'écran, dans un récent quinté couru ici-même sur plus court. L'allongement de la distance plaidera en sa faveur, tout comme d'ailleurs l'assouplissement relatif de la piste.

En bas de tableau, attention au 16 Agua, l'une des deux "Rohaut" au départ, qui est confiée cette fois à Stéphane Pasquier.

Les pronostics :

15. Baden Rocks

2. Kourking

5. Shamsabad

12. Woot City

4. Carpio

10. Naishan

16. Agua



La dernière minute :

12. Woot City

Résultats du dimanche 5 juin à Chantilly :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute a fait illusion.