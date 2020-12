Quinté+ du mardi 8 décembre 2020 à Chantilly : les pronostics

publié le 07/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 8 décembre 2020 à Chantilly, le Prix d'Epsom. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 1.300 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus. Est-ce le jour de gloire de notre favori, le 12 Magic Vati ? On peut y croire, tant il est vrai que le parcours de ce sprinter est atypique.

Entraîné initialement par Stéphane Wattel, il est ensuite passé chez Gilles Pannier, un autre professionnel deauvillais, avant de revenir dans l'écurie de ses débuts. C'est là qu'il s'est déclenché, gagnant deux handicaps coup sur coup, sur le parcours de ce quinté. Il gagnera ici s'il parvient à montrer qu'il court plus vite que le handicapeur.

Notre dernière minute, le 6 Wonder Boy, est un cheval très estimé par son entraîneur Edouard Monfort, déjà lauréat à ce niveau le 14 juillet à Longchamp. Sa place est à l'arrivée sur une surface et une distance qu'il apprécie.

Stéphane Pasquier en forme exceptionnelle

Champion des quintés de plat, Stéphane Pasquier a fait le choix de monter le 13 Junius Brutus, dont les limites à ce niveau sont inconnues. À l'aise sur le sable en Angleterre, il semble néanmoins pris à une valeur correcte et peut compter sur un pilote en forme exceptionnelle en cette fin de saison.

Sorti de ces trois bases, c'est la bouteille à l'encre, avec une mention particulière pour le 16 Contortioniste. Parce qu'il n'a pas gagné depuis plus de deux ans, il hérite d'un poids cadeau à ce niveau, ce que confirment ses dernières sorties dans des gros handicaps. Il rentre, mais l'écurie est en forme.

Les pronostics :

12. Magic Vati

6. Wonder Boy

16. Contortioniste

13. Junius Brutus

7. Mille Sabords

4. Pradaro

9. Pure Beauty



La dernière minute :

6. Wonder Boy

Résultats du dimanche 6 décembre :

Le favori de RTL a gagné. La dernière minute termine 3e. La sélection proposait le désordre du Quinté+.