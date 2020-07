Quinté+ du mardi 7 juillet à Clairefontaine : les pronostics

publié le 06/07/2020 à 15:59

Disputé sur une piste assez souple, ce Quinté+ fera la part belle aux chevaux les mieux placés à la corde, en principe. Notre favori, le 1 ALABAA, vient de s'imposer facilement pour sa première tentative à ce niveau et possède à nos yeux la marge pour répéter, en dépit de trois kilos de pénalisation. À noter qu'il hérite de la stalle 11, presque idéale pour un attentiste comme lui. Outre ce concurrent entraîné à Deauville, on retiendra les deux Marseillais que sont le 2 ROYALIST et le 5 SAVOIR AIMER. Notre dernière minute, le 3 GRACIAN, vient de faire sa rentrée sur plus long et devrait particulièrement apprécier ce parcours.

R1C5 - Prix de la Côte de Nacre - Handicap - 2.200 mètres - Chevaux de 4 ans.

Les pronostics :

1 ALABAA

2 ROYALIST

3 GRACIAN

8 RELIABLE SON

9 CRESSIDA

12 MARRAKECH EXPRESS

5 SAVOIR AIMER

13 AMAZING GRACE



La dernière minute :

3 GRACIAN