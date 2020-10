Quinté+ du mardi 6 octobre 2020 à Chantilly : les pronostics

publié le 05/10/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 6 octobre 2020 à Chantilly, le Prix de la Chambre de Monsieur-le-Prince. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Piste ronde. Purs-sangs de 3 ans.



Encore un quinté difficile, dont l'arbitre, sera, comme très souvent actuellement, le terrain lourd. Notre pronostic fait en tout cas grand cas des chevaux capables au vu de leur palmarès ou de leurs origines de se sortir des surfaces pénibles.

C'est le cas de notre favori, le 8 Shoal of Time, qui est en outre entraîné par André Fabre et qui nous semble pris à son juste poids. Le 1 Icatcher sera lui aussi avantagé, avec en plus l'expérience de la compétition et de ce genre de tournois, catégorie dans laquelle il s'imposera un jour ou l'autre.

Le 14 Siouville débute elle à ce niveau. On note qu'elle est issue de La Havre et que la piste profonde lui conviendra, ce qu'elle a déjà prouvé en s'illustrant à Argentan, sur plus long. Elle est notre dernière minute.

Un regret, le 2 Sauzon, que son entraîneur estime capable de briller une nouvelle fois à ce niveau, mais qui a tiré un mauvais numéro à la corde sur ce tracé. Son aptitude aux pistes profondes n'est pas avérée.

Les pronostics :

8. Shoal of Time

1. Icatcher

9. Ashim

11. Metaphore

14. Siouville

15. Daron

13. Haliphon

4. Miss Believe



La dernière minute :

14. Siouville