Quinté+ du mardi 6 juillet 2021 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 6 juillet 2021 à Vichy (Allier), le Prix Hôtel de Barcelone.. Départ à 13h50. 15 partants. Trot attelé. 2.950 mètres. Chevaux de 7 à 10 ans.

Unique quinté de la Semaine du Trot qui a débuté ce lundi à Vichy, cette course de chevaux d'âge n'a rien d'une balade de santé pour les parieurs. Venant de très bien se comporter dans un lot plus relevé, cela alors qu'elle faisait ses premiers pas sur cette piste, la 16 Effigie Royale semble toutefois déclassée, engagée au plafond des gains et confiée à Eric Raffin.

Derrière cette base incontournable, et en dépit du fait que, sur cette piste, les surprises sont plus nombreuses qu'ailleurs, notre dernière minute, le 12 Doruck, est appelé à bien se comporter, ayant lui aussi bien couru lors de ses deux sorties sur cet ovale.

Le 10 Bérénice du Loisir reste également une belle possibilité, à la condition de rester sage, ce qui ne fut pas le cas lors de ses deux dernières courses ici-même. Le 8 Dixit Danica est un bel outsider, tandis que le 6 Effigie Madrik, avec Alexandre Abrivard, ne peut être laissé de côté.

Les pronostics :

16. Effigie Royale

12. Doruck

10. Bérénice du Loisir

8. Dixit Danica

6. Effigie Madrik

15. Calimero du Thiole

7. Élan Baroque



La dernière minute :

12. Doruck