Quinté+ du mardi 5 octobre 2021 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 5 octobre 2021 à Chantilly, le Prix de la Chambre de Monsieur le Prince. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 2.000 mètres. Piste du Jockey-Club. Purs-sangs de 3 ans.

L'entraîneur Fabrice Chappet est doublement représenté dans ce quinté, où ses deux pensionnaires, le 4 Val Bassett et le 3 Népalais peuvent l'emporter. Tous deux sont pris à la même valeur, notre préférence étant allé au premier nommé du fait d'un numéro dans les boîtes de départ plus avantageux.

Mal placé dans les stalles, le 1 Brok ne manque pas cependant de qualités. Il est lui aussi attendu dans la bonne combinaison. On ne peut rien reprocher à notre dernière minute, le 7 High Lady, qui ne manque pas de références dans cette catégorie. Elle peut espérer surprendre à une cote intéressante.

Parmi les outsiders intéressants, relevons la candidature du 5 Magic Davier, dont la situation au poids s'est améliorée ces derniers temps.

Les pronostics :

4. Val Bassett

3. Népalais

1. Brok

16. Full Flow

7. High Lady

14. Coeur Davier

13. Sweet Betsy

La dernière minute :

7. High Lady

Résultats du dimanche 3 octobre à Longchamp :

À l'image du crime, l'infidélité ne paye pas... Les courses allemandes, Derby et Grand Prix de Baden-Baden en tête, sont régulièrement une référence en vue de l'Arc. Cela, nous le savons. En ce sens pourquoi avoir lâché le 1 Torquator Lasso, 2e du Derby 2020 derrière In Swoop, qui était notre favori dans l'Arc 2020, lauréat du GP de Baden il y a 29 jours et lauréat de l'Arc hier à une cote de gros outsider ? Cette interrogation nous poursuivra longtemps.