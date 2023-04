Quinté du mardi 4 avril 2023 à Fontainebleau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 4 avril 2023 à Fontainebleau, le Prix des Grandes Fontaines. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 3.000 mètres. Gazon. Corde à gauche. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Le 3 Jaafar, que monte Olivier Peslier pour le compte de François Rohaut, est l’attraction de ce Quinté. A 4 ans, il ne compte qu’une seule fausse note dans sa musique, mais cela ne compte pas, c’était sur plus court, sur le sable fibré de Marseille-Vivaux, il y a un peu plus d’un an.

Derrière ce missile, place au 8 Naishan, que la distance et surtout le terrain bien souple vont considérablement avantager et à l’outsider de RTL, le 11 Bonaparte Sizing, qui vient de gagner sur ce parcours et qui peut monter de catégorie avec succès.

Le 13 La Templière, devrait bien courir elle aussi, tandis que els deux chevaux du haut du tableau, le 1 Paper Trophy et le 2 My Charming Prince, sont à conseiller surtout pour les places, au vu du poids qu’ils sont condamnés à porter.

Les pronostics :

3. Jaafar

8. Naishan

11. Bonaparte Sizing

5. Stelvio

1. Paper Trophy

2. My Charming Prince

13. La Templière

L’outsider de RTL :

Résultats du dimanche 2 avril à Auteuil :

L’outsider de RTL se classe 6e. La favorite de RTL est arrêtée dans le dernier tournant.

