Loto : les résultats du samedi 1er avril 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 1er avril est le suivant : 12 - 17 - 35 - 44 - 48 avec le 8 en numéro chance.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Trois joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remporte 80.109,50 euros. 54 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 1.086,20 euros chacun. Enfin, 440 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 480,80 euros.

Les numéros du second tirage étaient les suivants : 2 - 13 - 21 - 30 - 44.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : B 6659 9915, F 7183 0355, G 6520 3258, M 0432 8059, Q 2593 4968, R 0609 3374, S 4161 3133, T 6429 6021, U 1516 1842, U 5589 4304.

Prochain rendez-vous avec le Loto lundi 3 avril, avec une cagnotte de 3 millions d'euros mise en jeu.

