Quinté+ du mardi 30 juin à Vincennes : les pronostics

publié le 29/06/2020 à 14:30

C'est un lot de seize trotteuses de qualité qui va se disputer durant la 4è course, en fin d'après-midi de ce mardi sur la cendrée de la grande piste de Vincennes. La classe, GALILEA MONEY (16), bien qu'un peu lunatique, et GREEN GRASS (18), n'ont plus à prouver la leur. Ce sont des pouliches qui n'ont pas à rougir de leur prestations contre certains des meilleurs de leur génération, mâles compris.

GLORIA DU GOÛTIER (13) semble revenue en forme: sa qualité est certaine et, comme c'est le cas pour GLORANIE DES NOES (8), elle ne surprendrait pas en disputant la victoire.



GEMME DE BUSSET (15), GOOD NEWS (5) et GOULETTE (3) sont, avec GREYLINE (3), des pouliches évidemment capables de profiter d'une performance décevante des favorites pour jouer un tout premier rôle.

Vincennes - Prix Paul Leguerney - 4e course à 18h30 - Trot attelé - 18 partants - 2.700 mètres - Pouliches de 4 ans.

Les pronostics :





16 GALILEA MONEY

18 GREEN GRASS

13 GLORIA DU GOÛTIER

8 GLORANIE DES NOES

15 GEMME DE BUSSET

5 GOOD NEWS

3 GOULETTE



10 GREYLINE

La dernière minute :

15 GEMME DE BUSSET