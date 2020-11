publié le 02/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 3 novembre 2020 à Saint-Cloud, le Prix du Val d'Oise. Départ à 13h50. 14 partants. Handicap. Plat. 3.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. A cette époque de l'année, privilégier les spécialistes du terrain très lourd est une obligation. Ce qui ne rend pas ce quinté facile, les 14 partants étant tous détenteurs d'un brevet de natation.

Nous avons de notre côté accordé notre confiance au 2 Moonwalk Step, qui, en plus de l'aptitude au terrain, a toujours bien couru sur cette piste. Pour ses débuts dans la catégorie, le 4 Sagaroi s'est remarquablement comporté, conservant une bonne deuxième place après avoir supporté le poids de la course : il sera notre second choix.

Derrière nos deux préférés, impossible de faire sans les deux chevaux présentés par Julien Phelippon. Notre dernière minute, le 11 Taekwondo, est un nouveau venu dans son écurie. Il a certes déçu récemment à ce niveau, mais dans un terrain moins pénible qu'annoncé. Il sera mieux servi cette fois et n'aurait donc aucune excuse en décevant de nouveau. Sa place est à l'arrivée.

Le 1 Attentionadventure est peut-être de tous le meilleur cheval de lourd. Venant de très bien se comporter à deux reprises, il n'a contre lui finalement que son âge, 9 ans, qui en fait le doyen de l'épreuve. En bas de tableau, le 13 Folle Passion mérite une mention, comme on dit.

Les pronostics :

2. Moonwalk Step

4. Sagaroi

13. Folle Passion

11. Taekwondo

1. Attentionadventure

7. Gourel

10. Lettyt Storm

5. Glory Days



La dernière minute :

11. Taekwondo