Quinté+ du jeudi 28 avril 2022 à Longchamp : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 28 avril 2022 à Longchamp, le Prix de la Comédie Française. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 2.100 mètres. Moyenne piste. Arrivée au 2e poteau. Purs-sangs de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 5, le 4, le 7, le 6 et le 10.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Sur ce parcours, l'importance des numéros à la corde reste cruciale, en dépit de l'allongement de la ligne d'arrivée. Notre favorite, le 13 Rue des Irlandais, vient de bien se comporter à ce niveau et peut confirmer ici.

Notre dernière minute, le 4 Riocorvo, a lui déçu dans la même course, mais peut pleinement se racheter ici. Cheval de classe du lot, le 1 Quello doit être retenu, tout comme le 12 Baikal, dont l'entourage est très confiant.

Quant au 5 Bobydargent, il a été acheté en vue de cette course. Il décevrait son nouveau propriétaire s'il passait à côté de ce premier objectif...





Les pronostics :

13. Rue des Irlandais

4. Riocorvo

6. Sagano

1. Quello

5. Bobydargent

14. Naishan

12. Baikal



La dernière minute :

4. Riocorvo

Résultats du mardi 26 avril à Compiègne :

Le favori de RTL se classe 3e. On en attendait beaucoup mieux. Quant à la dernière minute, elle a été tenue trop loin dans le parcours pour donner espoir.