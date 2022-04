Quinté+ du dimanche 1er mai 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 1er mai 2022 à Longchamp, le Grand Handicap de la Nouvelle Piste. Départ à 15h15. 15 partants (le 15 Brouillard est non partant). Plat. Handicap. 1.400 mètres. Nouvelle piste. Arrivée au 2e poteau. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Dans le bon terrain, sur ce parcours y compris, les numéros à la corde ont leur importance, d'où le 9 Be My Day, qui a bien failli réaliser le hold-up parfait le 10 avril dans la course de référence, finissant aux portes du quinté. On change de jockey ici et il a tiré la stalle 1 : c'est notre dernière minute.

Notre favori, le 3 Rock Blanc est un bon cheval de vitesse, qui ira tâter la catégorie supérieure une fois qu'il aura remporté son gros handicap. Le 2 Elusive City et le 10 Shallali sont des chances régulières, tandis que le 6 Silver Quartz est capable d'un coup d'éclat à une cote spéculative.





Les pronostics :

3. Rock Blanc

10. Shallali

2. Elusive City

9. Be My Day

6. Silver Quartz

4. Simply Striking

5. Crowdfunding



La dernière minute :

9. Be My Day

Résultats du vendredi 29 avril à Rouen-Mauquenchy

Le favori de RTL est troisième, la dernière minute a pris la faute dans le dernier tournant alors qu'elle semblait compétitive pour la victoire. La sélection indique le Tiercé.