Quinté+ du mardi 25 janvier 2022 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 25 janvier 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Marseille. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 5 ans et plus. Il fallait jouer le 12, le 6, le 2, le 1 et le 4.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

On en a marre du sable fibré, mais il faut faire avec... Ici, il va de soi que le 12 Glaer, qui reste sur la bagatelle de trois succès à la suite, décevrait en ne montant pas sur le podium, d'autant que tous les feux sont au vert en ce qui le concerne. Le 11 By The Way est désormais beaucoup mieux placé sur l'échelle des valeurs et peut lui donner la répartie.

Notre dernière minute, le 6 Dragonet, peut éventuellement trouver la distance un peu courte, mais à cette valeur, c'est une superbe possibilité pour les belles places, voire. Méfiance enfin avec le 15 Kiaz Apapa, remarqué en dernier lieu et qui s'élancera ici à belle cote.

Les pronostics :

12. Glaer

11. By The Way

6. Dragonet

8. Joe Français

1. Khochenko

4. Count Rostov

15. Kiaz Apapa

La dernière minute :

6. Dragonet

Résultats du dimanche 23 janvier à Vincennes :

La favorite de RTL a baissé les armes dans le dernier tournant... avant de revenir prendre la 5e place, laissant d'éternels regrets à son entourage. La dernière minute, disqualifiée, déçoit. La sélection indique le Quinté.