Grand Prix d’Amérique 2020 : victoire du trotteur français Face Time Bourbon

publié le 26/01/2020 à 16:37

Le trotteur français de 5 ans Face Time Bourbon, drivé par le Suédois Björn Goop, a remporté dimanche à Vincennes avec autorité la 100e édition du Grand Prix d'Amérique, devenant le nouveau champion du monde du trot attelé. La deuxième place est revenue au grand favori Davidson du Pont piloté par Franck Ouvrie. La tenante du titre Bélina Josselyn menée par Jean-Michel Bazire a pris la troisième place de cette course mythique disputée sur le parcours classique de 2.700 mètres qui a opposé les dix-huit meilleurs trotteurs de la planète.

40.000 spectateurs étaient attendus sur l'hippodrome de Vincennes, près de 500 journalistes ont été accrédités, plus de 6 millions de paris sont aussi enregistrés chaque année et 36 pays diffusent l'événement à la télévision... Les chiffres se bousculent pour décrire la grandeur du Grand Prix d'Amérique, l'une des trois plus grandes épreuves hippiques au monde.