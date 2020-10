Quinté+ du mardi 20 octobre 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 19/10/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 20 octobre 2020 à Deauville, le Grand Handicap de la Piste Fibrée. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Classe 1. Plat. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Invaincu sur la PSF de Deauville en trois tentatives, notre favori, le 13 Letty's Marvel pourrait bien le rester à l'issue de ce quinté, où il nous semble posséder encore la marge suffisante pour s'imposer.

Nous aimons beaucoup le 8 Aydon Castle, qui, pour n'avoir gagné qu'une seule fois dans sa déjà longue carrière, hérite ici d'un poids enviable pour sa première participation à un handicap. Ensuite, on retiendra quelques valeurs sûres à ce niveau, tels le 6 Chasselay, le 7 Apollo Flight ou le 14 Lucky Team .

Notre dernière minute, le 9 House of Kings, n'a évolué qu'une fois sur la distance et s'était illustré en février sur le sable de Chantilly. Confié à Christophe Soumillon, il peut intégrer la bonne combinaison du quinté, à la faveur de la course d'attente que ne manquera pas de lui donner son jockey.

Les pronostics :

13. Letty's Marvel

8. Aydon Castle

9. House of Kings

6. Chasselay

7. Apollo Flight

14. Lucky Team

15. El Manifico

10. Ficelle du Houley



La dernière minute :

9. House of Kings