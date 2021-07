Quinté+ du mardi 20 juillet 2021 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du mardi 20 juillet 2021 à Vichy, le Prix Vichy Communauté. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. 3.000 mètres. Chevaux de 4 ans et plus.

Grand soleil et bon terrain prévu sur les bords de l'Allier, ce mardi. Tentons un coup de poker en tête avec le 15 Patzefredo dont la situation pondérale s'est considérablement améliorée depuis sa dernière tentative dans le circuit des handicaps. Associé à Franck Blondel, il peut s'imposer.

Le 8 Bubble Smart vient, quant à elle, de vaincre assez sûrement à ce niveau et semble en mesure de confirmer. Attention ensuite au 2 Aristocrate, qui est l'un des "X" de la course mais aussi probablement l'un des sujets les plus qualiteux du peloton. L'outsider Côté Jardin, le 13, légèrement décevant dernièrement, sera bien plus à son affaire en bon terrain.



Retenons-le assez haut avec le 1 Palus Argenteus, malgré le poids, le 10 Lootah, qui vient de très bien se défendre dans un réclamer bien doté. Enfin, le 16 Anecdotic a déjà prouvé qu'il était compétitif en pareille compagnie et mérite aussi un certain crédit.

Les pronostics :

15. Patzefredo

8. Bubble Smart

2. Aristocrate

13. Côté Jardin

1. Palus Argenteus

10. Lootah

16. Anecdotic

La dernière minute :

15. Patzefredo



Résultats du dimanche 18 Juillet à Chantilly :

Le 4 Panjaman, placé en tête de notre sélection, s'est imposé facilement, devançant l'outsider le 14 Nightdance Man, le 3 Shamsabad, le 5 Lili Blue et le 12 Cannello, dans cet ordre.