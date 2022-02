Quinté+ du mardi 1er février 2022 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 1er février 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Rauba Capeu. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 2.500 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 3, le 4, le 12, le 9 et le 1.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Encore une énigme compliquée, où le haut du tableau paraît tenir la route, avec notre favorite, le 3 Olympie, associée au meilleur jockey de la course, le 2 Shamsabad, qui concilie à la fois aptitude au parcours et à la distance, forme récente et expérience de la catégorie, ou encore le 1 Mister Nino, dépendant d'une écurie qui a la vent dans le dos sur la Riviera.

Notre dernière minute, le 13 Grace Bay, vient de s'imposer dans un handicap pour chevaux de 4 ans, mais la manière y était. il peut franchir cette marche avec succès.

Attention au 7 Galaway, dont les limites sont inconnues à ce niveau.

Les pronostics :

3. Olympie

2. Shamsabad

1. Mister Nino

13. Grace Bay

11. Galactica

6. Port Deauville

7. Galaway

La dernière minute :

13. Grace Bay

Résultats du dimanche 30 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL déçoit. Etonnant, décidément... La dernière minute est 5e.