Quinté+ du mardi 19 octobre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 19 octobre 2021 à Vincennes, le Prix Algorah. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. 2.100 mètres. Départ à l'Autostart. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Même si deux chevaux se détachent assez nettement, le 4 Dick des Malbereaux, qui a visé cette course de longue date, et le 2 Felli Eleven, seul six ans au départ, en théorie le plus véloce de la course, ce quinté n'a rien de facile.

Notre dernière minute, le 10 Rocky Tilly, est ainsi capable de monter sur le podium, en dépit d'un numéro peu enviable, car il est associé à l'un des maîtres de Vincennes, Eric Raffin.

Possédant beaucoup de vitesse, le 1 Dream Along, est lui aussi capable d'un exploit, en dépit d'un numéro souvent à la peine dans ce genre de compétition.

Un outsider ? Le 15 Esteban Jiel démarre en seconde ligne mais a des titres à faire valoir sur ce tracé.

Les pronostics :

4. Dick des Malbereaux

7. Express du Gers

10. Rocky Tilly

2. Felli Eleven

1. Dream Along

15. Esteban Jiel

9. Zelov

La dernière minute :

10. Rocky Tilly

Résultats du dimanche 17 octobre à Longchamp :

Le favori de RTL se classe (mauvais) 5e. La dernière minute n'a pas d'excuses.