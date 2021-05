Quinté+ du mardi 18 mai 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 17/05/2021 à 16:15

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 18 mai 2021 à Saint-Cloud, le Handicap de l'Île-de-France. Départ à 13h50. 15 partants (le 5 Eternal Optimist est non partant). Plat. 2.100 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Tournant autour du pot depuis quelques semaines, le 4 Shamsabad est un candidat sérieux à la victoire, l'état de la piste n'ayant que peu d'incidences sur ses performances. Cela tombe bien, le lourd annoncé étant appelé à transcender quelques concurrents, comme notre dernière minute, le 11 Argyron, qui était parti écrasé au betting lors de sa dernière sortie, dans un quinté dont il avait prix la sixième place. Il devrait ici être compétitif pour une place sur le podium.

Le 1 Jupyra s'était imposée sur une piste profonde à Compiègne, avant de sombrer sur plus ferme lors de sa sortie suivante. La racheter cette fois est affaire de bon sens. Chez les outsiders, attention au vieux Nice To See You, capable d'un coup d'éclat sur cette piste et dans un terrain qu'il adore.

Les pronostics :

4. Shamsabad

11. Argyron

1. Jupyra

10. Salesman

2. Nice to see you

15. Trezy boy

3. Carpio

La dernière minute :

11. Argyron

Résultats du dimanche 16 mai à Longchamp :

Le favori de RTL se classe 2e, la dernière minute 5e.