publié le 16/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 17 novembre 2020 à Saint-Cloud, le Prix de l'Elevage. Départ à 13h50. Handicap. 16 partantes. 2.500 mètres. Juments de 3 ans et plus. Même si les pouliches de 3 ans sont rarement à la fête dans ce Prix de l'Elevage, nous faisons confiance aux aptitudes du 12 Moon Palace en terrain lourd et sur la distance.

Notons en outre qu'on lui remet les œillères australiennes, ce qui est plutôt bon signe.

Irréprochable depuis le début de l'année, le 5 Folleville est une très belle chance également à ce niveau, comme le 6 Sea Watch, dont on attendait toutefois un peu mieux en dernier lieu à Longchamp.

4e de ce gros handicap l'an dernier, le 13 Mortree retrouve les œillères, qu'elle ne portait pas en dernier lieu. Pour elle aussi, tout est OK et cette valeureuse jument devrait donner le meilleur d'elle-même pour conserver un accessit.

Le 8 Tilda est enfin notre dernière minute. Toujours maiden, elle est née pour réussir dans les pistes profondes. Entraînée par André Fabre, associée à Pierre-Charles Boudot, elle aura un atout maître dans son jeu, celui de la fraîcheur, puisqu'elle n'a pas été revue en piste depuis deux mois : elle peut prétendre s'imposer, elle aussi.

Les pronostics :

12. Moon Palace

5. Folleville

8. Tilda

6. Sea Watch

13. Mortree

9. Kenverna

11. Dilar

1. Zillione Sun



La dernière minute :

8. Tilda