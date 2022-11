Quinté du mardi 15 novembre 2022 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 15 novembre 2022 à Chantilly, le Prix de la Chambre de Monsieur le Prince. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.800 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans.

Parce que la grande majorité des partants de ce quinté découvrent la surface ou n’en ont qu’une expérience très partielle, il faudra être très inspiré pour toucher ici. Avec le 5 Lion’s Mane, novice sur le sable, on a toutefois quelques garanties, le meilleur entraînement de France, un jockey qui l’a préféré au 9 Romantic Symbol, et un poulain qui n’a jamais terminé plus loin que troisième en cinq sorties publiques.

Le 1 Bonheur Bleu comptant cinq sorties sur le sable, pour deux succès, ainsi qu’une quatrième place dans un quinté, est un choix qui s’impose, tandis qu’en bas de tableau, il s’agit de faire cas du 16 Gemmyo, qui vient d’échouer dans le très souple de Saint-Cloud : il reste toutefois bien meilleur sur la fibrée.

Notre dernière minute, le 12 Lady Pink, dispute déjà ici son quatrième quinté. S’adaptant à toutes les situations, cette petite Mère Courage devrait réussir ses débuts sur la surface pour prendre une part active à l’arrivée. Attention enfin au 2 Mashmedia, déjà lauréat à ce niveau et qui reste encore capable d’un coup d’éclat...

Les pronostics :

5. Lion’s Mane

1. Bonheur Bleu

16. Gemmyo

12. Lady Pink

9. Romantic Symbol

2. Mashmedia

6. Sunray

La dernière minute :

12. Lady Pink

Résultats du dimanche 13 novembre à Auteuil :

Black Sunday : le favori de RTL et la dernière minute sont tombés...

