Quinté+ du Mardi 10 août 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du Mardi 10 Août 2021 à Deauville, le Prix de Bayeux. Départ 13h50. 16 partants. Plat. 1.600 mètres. Pur-Sang 3 ans et plus.

Encore un quinté difficile, il faut s'y faire, nous sommes à Deauville, et les impressions d'avant-course ne sont pas toutes vérifiées sur la piste, loin s'en faut... qui est annoncée souple pour cette course sur le mile et en ligne droite.

Notre favori, le 6. STANZO, découvre les tracés rectilignes. Cela étant, la handicapeur vient de faire un geste en sa faveur en baissant sa valeur d'une petite livre. Confié à Maxime Guyon, premier jockey des frères Wertheimer, désormais en tête au classement de la Cravache d'Or, il peut être la belle surprise de ce handicap.

Le 10. Longvillers, pour être le moins expérimenté au départ, n'y est pas le moins qualiteux. Entraîné sur place, il peut se révéler dans cette catégorie, cela dès ses débuts officiels sur la ligne droite normande.

Notre dernière minute, le 7. AIGUIÈRE D'ARGENT, ne tient pas dans sa peau en ce moment. Restant sur deux succès d'affilée, elle est associée à Stéphane Pasquier, qui le connaît par cœur. Personne ne peut lui interdire de signer une belle passe de trois, au vu de sa grande forme actuelle.



Les pronostics :

6. Stanzo

10. Longvillers

7. Aiguière d'Argent

5. Toijk

8. Saga Timgad

16. Lex Luthor

12. Sharib

La dernière minute :

7. Aiguière d'Argent



Résultats du lundi 9 août à Clairefontaine :

Résultats lundi 9 août à Clairefontaine : Victoire du 7. Gladys Senora devant le 16. Saam et le 13. Kourkar. Le 4. Gipsy Jet Sept et le 14. Totem ont finit 4e ex-aequo.