Quinté du lundi 7 novembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 7 novembre 2022 à Vincennes, le Prix de Maure-de-Bretagne. Départ à 13h50. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. 16 partantes. Trotteurs femelles de 5 ans.

Si les juments en vue ici font leur course, on tendra vers un quinté aux rapports minuscules. Mais les trotteurs de ce sexe étant par nature inconstantes, surtout dans ces zones de gains-là, on peut imaginer la présence de concurrentes délaissées au betting à l’arrivée.

Ne tentons pas le démon et tenons-nous en à la valeur sportive des partantes, à commencer par celle de notre favorite, le 11 Hexode de Fellière, née dans la pourpre et capable de frapper un grand coup pour ses débuts sur la grande piste, où sa mère se révéla par le passé comme une grande compétitrice.

Affûtée en vue de ce quinté, le 16 Héroïne du Gîte ne devrait pas décevoir en théorie, à la faveur de ce bel engagement au plafond des gains. Notre dernière minute, le 10 Héraklion, vient de parfaire sa condition physique dans un pris de série où elle restait ferrée, son entraîneur lui ôtant toutes ses protections ici. En valeur, disons qu’elle n’a guère de marge, mais qu’avec un parcours limpide, elle peut parvenir à sa hisser sur le podium. Le 3 Holding Girl fera ce qu’elle peut avec Eric Raffin, tandis que le 4 Hisa du Margas peut faire parler d’elle grâce à David Thomain…

Les pronostics :

11. Hexode De Fellière

16. Héroïne Du Gïte

10. Héraklion

14. Haitian Fight Song

3. Holding Girl

4. Hisa du Margas

13. Histoire d’Una

La dernière minute :

10. Héraklion

Résultats du samedi 5 novembre à Deauville :

Le favori de RTL, troisième, fait son job, la dernière minute, quatrième, aussi.

