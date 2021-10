Quinté+ du lundi 4 octobre 2021 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 4 octobre 2021 à Enghien, le Prix de Saint-Chamond. Départ à 13h50. Course européenne. 2150 mètres, départ à l'Autostart. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Ce n'est pas le plus beau quinté de l'année, loin s'en faut, plusieurs rayures s'imposant avec par exemple les numéros 1, 3, 5, 8 et 12... Notre favorite, le 2. Fidelity, vient de gagner dans la douleur, au propre et au figuré.

Au propre, parce qu'elle s'est imposée d'un souffle. Au figuré parce que son entraîneur-driver n'a pas été tendre avec elle, utilisant assidûment sa cravache dans la ligne d'arrivée, quitte à écoper ensuite d'une (petite) amende.

Pour le reste, la candidature de Fidelity surnage dans ce lot modeste. Elle devrait donc s'imposer, pourquoi pas devant le 9. Fine Colline, partiellement déferrée ici, mais à même de disputer l'arrivée.

Notre dernière minute, le 6. Cœur de Loup, ne peut pas gagner, en théorie. Pourtant, il a pour lui d'être le plus riche de la course, et donc le mieux engagé. Notons en outre qu'il apprécie cette piste. Il demeure donc une base plus que fiable au quinté...

Un outsider ? Le 11. Excellent Day : il est associé à Eric Raffin. Sans cela, nous l'aurions biffé, lui aussi...

Les pronostics :

2 Fidelity

9 Fine Colline

7 Vlad Del Ronco

6 Coeur De Loup

13 Zelov

10 Va'pensiero Gar

11 Excellent Day

La dernière minute :

6 Coeur De Loup

Résultats du samedi 2 octobre à Longchamp

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est deuxième, la sélection indique le Quinté.