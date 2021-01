Quinté+ du lundi 4 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 03/01/2021 à 17:15

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 4 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Limeil. Départ à 13h50. 15 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Mâles de 6 ans.

Ne soyons pas trop regardant, avec ce lot indigne de servir de support à un Quinté+. Allons-y avec des pincettes avec le 2 Fabuleux d'Echal, qui dépend d'un jeune entraîneur en pleine réussite. A l'aise sur ce parcours, c'est une belle possibilité.

Ensuite, prière d'aller regarder en bas de tableau, du côté du 13 Favici Pasmarick, qui a, certes, quelques (petits) titres sur le grande piste, mais qui, surtout, est associé à Eric Raffin; ou du 11 First Best, dont le papier n'a rien de transcendant mais pour lequel on fait appel à Matthieu Abrivard.

Dans ce quinté sans Bazire(s), ce qui est rare en cette période, notre dernière minute nous vient du Nord. Le 15 Fly des Andiers hérite ici d'un engagement intéressant, doux euphémisme, à quelques euros du plafond des gains. A l'aise sur le grand anneau de Vincennes, il décevrait en ne terminant pas dans la bonne combinaison. Mais attention, car à ce niveau, les déceptions risquent de ne pas manquer.

Les pronostics :

2. Fabuleux d'Echal

13. Favici Pasmarick

15. Fly des Andiers

7. Flamenco Quick

1. Fighter Jihaime

14. Forever d'Ecajeul

11. First Best

La dernière minute :

15. Fly des Andiers

Résultats du samedi 2 janvier :

Pour la deuxième fois dans sa longue carrière, notre dernière minute s'est élancée au grand galop. Le favori de RTL sauve toutefois l'honneur en se classant 2e.