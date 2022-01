Quinté+ du lundi 31 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 31 janvier 2022 à Vincennes, le Prix d'Yvetot. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 5 ans.

On ne peut pas manger du caviar tous les jours. Après les champions du Prix d'Amérique de ce dimanche, place aux affaires domestiques avec ce prix de série pour les mâles de 5 ans. Confiance absolue dans celui-ci au 12 Hibiki de Houelle, qui possède les meilleurs titres parmi les trotteurs entraînés dans l'Hexagone.

Mais il y a des étrangers de qualité, le belge New Present, ainsi que l'italien Barbarigo, capable de mettre tout ce joli monde d'accord, et qui est notre dernière minute. Les outsiders ne manquant pas, on peut s'attarder sur le cas du 13 Hardy des Landes, toujours ferré mais toujours à l'arrivée dans cette conformation.

Les pronostics :

12. Hibiki de Houelle

15. Hardi Crown

5. Nice Present

10. Barbarigo

9. Henzo de Carsi

13. Hardy des Landes

16. Heiko Vanceen

La dernière minute :

10. Barbarigo

Résultats du samedi 29 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la sélection indique le Quarté.