Quinté+ du lundi 28 juin 2021 à Lyon-Parilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 28 juin 2021 à Lyon-Parilly, le Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est (La Course des Bleus). Départ à 13h50. 15 partants (le 13 Kourkar est non partant). Handicap. Plat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Qui dit jour de match de l'équipe de France de football (en 8es de finale de l'Euro face à la Suisse à 21h) dit tirelire de un million d'euros au PMU, à partager entre les gagnants au Quinté dans l'ordre. Vu la difficulté de cette course, ils risquent malheureusement de ne pas être nombreux.

Avec désormais deux courses dans les jambes et à la faveur d'une situation pondérale qui s'est améliorée par rapport à ses dernières sorties à ce niveau, le 14 Plain Beau partira avec notre confiance, qui plus est associé à Mickaël Barzalona.

Derrière, tous les choix sont permis

Derrière, tous les choix sont permis. Nous rachetons sans hésiter le 11 Woot City, capable de mettre à profit ses qualités de bon finisseur sur ce tracé et avons fait une place au "vieux" Jacksun, le 5, qui a toujours bien couru sur cette piste.

Notre dernière minute, le 1 Vilaro, aura pour lui le terrain, la distance et la pointure d'un tel lot, lui qui a régulièrement été vu en meilleure société. Reste le poids élevé qu'il porte, qui ne devrait pas l'empêcher cependant d'obtenir un bon classement à ce niveau.

Les pronostics :

Résultats du samedi 26 juin à Compiègne :

Notre favori a sombré, suite à un mauvais choix de son jockey. La dernière minute est bonne 3e.