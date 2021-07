Quinté+ du lundi 26 juillet 2021 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du lundi 26 juillet 2021 à Dieppe, le Prix de Sussex (Prix Toyota Toys Motors). Départ à 13h50. 16 partants. Plat. 2.400 mètres. 5 ans et plus. Très compétitif dans ce genre d'épreuves et indifférent à l'état du terrain (d'assez violents orages sont attendus en Seine-Maritime), le 3 Jacksun peut espérer renouer avec la victoire, si le parcours lui sourit.

Le 10 Shannkiyr, qui rattrape actuellement le temps perdu, fera encore partie des protagonistes malgré la pénalisation. Le 8 Galdan, dont le début de la campagne 2021 laisse augurer de belles performances à ce niveau, sera à surveiller de près, à l'image du "top-weight" le 1 Breath of Fire, qui fait toutes les arrivées de quintés depuis plusieurs semaines.

Ensuite, méfiance avec le 13 Alabaa, dont la situation au poids s'est très nettement améliorée, ainsi qu'avec le 5 Amirvann, qui devrait être monté en condition sur sa course de rentrée. Gardons également le 2 Ricardo, en bout de piste, pour ses bonnes prestations dans des courses à condition relevées, bien que la valeur qui lui a été attribué ne lui laisse que peu de marge.

Les pronostics :

3. Jacksun

10. Shannkiyr

8. Galdan

1. Breath of Fire

13. Alabaa

5. Amirvann

2. Ricardo

La dernière minute :

3. Jacksun



Résultats du samedi 24 juillet à Enghien :

Le 3 Houle de Rivière a créé la surprise en s'imposant devant un autre outsider, le 11 Hannah. Le 13 Hemma de Brikvil, beaucoup plus en vue au betting, a ensuite pris la 3e place, aux dépens du 4 Holly Meloise et du 10 Harina Dream.