Quinté+ du lundi 25 octobre à Marseille-Borély : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 25 octobre à Marseille-Borély, le Handicap de Marseille. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.100 mètres. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Avec sept Rossi (quatre entraînés par Frédéric, deux par Cédric et un par Charley) et quatre Escuder, il ne faudra pas venir se plaindre si ce quinté ne fait pas recette. Restant sur trois victoires d'affilée, le 9 Arum semble capable d'aligner une perle de plus à son palmarès, d'autant que cette jument de cinq ans est convenablement placée à la corde.

Pour le reste, nous avons fait confiance aux chevaux qui connaissent les quintés et y ont déjà bien couru, comme le 8 Blue Hills ou le 1 My Charming Prince, qui sont les plus titrés à ce niveau.

Notre dernière minute, le 4 Maki Maki vient de faire une rentrée gagnante, qu'il peut confirmer ici, sa valeur étant encore avantageuse, par rapport à ce qu'elle était l'an passé. Un outsider ? Pourquoi pas le 11 Oyambre, si le terrain ne s'assèche pas trop...

Les pronostics :

9. Arum

10. Sa Tuna

8. Blue Hills

5. Just a Formality

11. Oyambre

4. Maki Maki

1. My Charming Prince

La dernière minute :

4. Maki Maki

Résultats du samedi 23 octobre à Saint-Cloud :

Le favori de RTL se classe 3e, la dernière minute 7e, la sélection indique le Tiercé.